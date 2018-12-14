В Украине продолжает снежить: что происходит на дорогах

Новости Украины: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и призывают водителей быть осторожными.

В Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.

В Укравтодоре отметили,что проезд по дорогам государственного значения в Украине полностью обеспечен. Такие данным по состоянию на утро пятницу, 14 декабря.

Так, небольшой снег местами наблюдается в западных, центральных областях, а также в Киевской и Днепропетровской областях, местами дождь в Херсонской области.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.

Также в Укравтодоре отметили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе - заснеженное, в Сумской области - местами гололедица. На перевальных участках дорог идет снег, температура воздуха составляет от 5 до 2 градусов мороза. Состояние покрытия мокрое, на перевалах Ивано-Франковской области - заснеженное.

Также сообщается, что бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение в 40 населенных пунктах в двух областях (Черниговская - 38, Кировоградская - 2). В двух областях Украины обесточенными из-за непогоды остаются 40 населенных пунктов.

По прогнозам, только в восточных областях в пятницу – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.

По Киеву и области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве и области 0-2° мороза.

Информация об аварийных отключениях теплоснабжения к спасателям не поступала. Оперативный штаб ГСЧС дежурит круглосуточно.