Верующие УПЦ МП провели молебен под Радой

Новости Украины: В Мариинском парке на молебен перед парламентом собрались около 100 человек.

Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата провели под Верховной Радой молебен "о невмешательстве власти в дела Церкви".

В Мариинском парке перед парламентом собрались около 100 человек. В полиции диалога рассказали, что в заявке на проведение акции указано, что "верующие собираются с 10:00 бессрочно", для участия в молебне заявлено 1 тыс. человек.

В правительственном портале усилили охрану. Обстановка была спокойная.

Напомним, 15 декабря, в Софии Киевской состоится Объединительный собор по избранию предстоятеля автокефальной Православной церкви в Украине, который получит для нее Томос 6 января 2019 года.

Накануне, 13 ноября, Собор УПЦ МП заявил, что не будет участвовать в создании единой Украинской поместной церкви, потому что считает предоставление Томоса "искусственным" и "навязанным извне". Также УПЦ МП разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Напомним, в Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют, что не намерены препятствовать проведению Объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

Как сообщалось, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП.

Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом на пост предстоятеля единой православной украинской церкви от епархии.