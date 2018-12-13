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УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви

УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы поместной церкви
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: УПЦ КП определилась с кандидатурой на пост предстоятеля единой православной украинской церкви от епархии.

Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом на пост предстоятеля единой православной украинской церкви от епархии. Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает BBC Украина.

"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат Собору", - сказал представитель УПЦ КП.

В то же время он отказался назвать этого человека и добавил, что его имя станет известно на Соборе 15 декабря.

По словам Зори, голосование на Соборе будет тайным, как ранее предлагал Вселенский патриарх Варфоломей.

По схеме Константинополя, сначала все участники Собора определят трех главных претендентов, а потом исключительно архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля.

Главные теми Объединительного собора

Как сообщалось, приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП.

Ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

5 декабря Президент проинформировал, что собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

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УПЦ, Евстратий Зоря, УПЦ КП, Объединительный Собор.
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