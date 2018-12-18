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Британский разведывательный корабль зашел в Черное море

Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikipedia.org

Новости Украины: В понедельник, 17 декабря, в Черное море вошел корабль Королевского военно-морского флота Великобритании.

Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

В настоящее время британский разведчик идет по Черному морю в северном направлении.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

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Между тем на фоне российско-украинского инцидента 25 ноября в Керченском проливе бывший главком Королевского ВМФ Великобритании призвал палату лордов пересмотреть решение Лондона об отправке в следующем году в Черное море разведывательного корабля "Эко".

HMS Echo (H87) проходит через Босфор Фото: mil.in.ua

"Если ситуация в Черном море будет накаляться, то подвергать опасности корабль, который не способен сам себя защитить, не является хорошей идеей. Пожалуй, нам следовало бы послать такой корабль, как эскадренный миноносец типа 45, который смог бы за себя постоять в этих условия", - заявил он в своем обращении к членам палаты лордов.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Напомним, Украина договорилась с НАТО о миниторинге в Азово-Черноморском регионе. Также мы писали, что Порошенко пригласил в Азовское море корабли НАТО.

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НАТО, Черное море, ВМС США, Разведывательный корабль "Эко", HMS Echo.
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