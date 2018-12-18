Погоня и оружие: в Ровно мужчина с ребенком скрывался от полиции

Новости Украины: В Ровно задержан водитель, скрывавшийся от патрулей, в погоне травмированы трое полицейских, повреждены два служебных авто.

Правоохранители задержали в Ровно мужчину на внедорожнике, который проигнорировал требования полиции остановиться и пытался скрыться. Во время преследования травмированы трое полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Ровенской области, около 22.00 понедельника экипаж роты полиции особого назначения заметил автомобиль Mercedes-Benz ML 430, который ехал без света внешних фар. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и начал побег.

Экипажи патрульной полиции начали преследовать внедорожник, который выехал на автодорогу "Киев – Чоп" и двигался в направлении столицы. Возле села Горбакив Гощанского района Ровенской области полицейские служебным автомобилем заблокировали движение беглецу, но тот развернулся и поехал в сторону Ровно по встречной полосе, подвергая опасности всех участников дорожного движения.

Чтобы остановить правонарушителя, полицейские на международной трассе вблизи Ровно снова создали искусственный затор. Водитель Mercedes-Benz объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubushi Outlander, затем продолжил побег.

Около 23.00 экипаж патрульных начал обгонять автомобиль нарушителя. Он, в свою очередь, направил свой Mercedes-Benz на служебный Mitsubushi Outlander, пытаясь сбросить его с дороги.

"В результате столкновения оба авто совершили наезд на придорожное ограждение. После остановки трое полицейских вышли из автомобиля и пытались приблизиться к Mercedes-Benz, водитель которого начал движение задним ходом на полицейских. Таким образом, полицейские вынуждены были осуществить несколько выстрелов по его колесам. В результате применения оружия никто не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне авто были также его 38-летняя жена и малолетняя дочь. Свой поступок объяснить он не смог.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

"Во время преследования и задержания травмированы трое полицейских. Их осматривают медики. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля", - указали в отделе коммуникации.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления предварительно по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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