В Тернополе при пожаре погиб народный артист Украины

Новости Украины: В Тернополе в собственной квартире погиб народный артист Украины, актер драмтеатра Петр Ласточка.

Во вторник, 18 декабря, в Тернополе, в собственном доме, во время пожара на 97 году жизни погиб народный артист Украины, актер Тернопольского драмтеатра Петр Ласточка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Олесь Санин. По предварительным выводам, пожар в квартире Петра Ласточки возник вследствие короткого замыкания электропроводки.

Петр Ласточка родился 5 июня 1922 в с. Савинцы Рокитнянского района Киевской области. Он окончил школу киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов (1949, ныне киностудия им. Александра Довженко). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. Период с 1960 года стал актером Тернопольского музыкально-драматического театра, где сыграл более 100 ролей.

Снялся в кинофильмах "Третий удар", "Чертова дюжина", "Всадники", "Дума о Ковпаке". Автор пьес "Моль", "За волю Карпат", "Девушка из Десны", "Лицом к солнцу", "Роман Межгорья" (по одноименному произведению Ивана Ле).

Напомним, 18 декабря в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, во время пожара погибли два человека. А в Измаиле Одесской области в жилом доме взорвалась самодельная пиротехника и возник сильный пожар. Один человек с ожогами госпитализирован, всего же пострадали три квартиры.