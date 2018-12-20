Проект "Шукай": в Киеве установили 12-ю миниатюрную скульптуру

Новости Украины: В Киеве на Подоле установили 12-ую мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай!", это " Киевский Самсон", посвященных одному из старейших фонтанов Киева.

В столице установили 12-ю миниатюрную скульптурную композицию в рамках проекта "Шукай!". Об этом сообщила куратор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

"Двенадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай!" - " Киевский Самсон". "Самсон" - один из старейших фонтанов Киева. Украшение Подола и Контрактовой площади. Место встречи всех киевлян. И именно ему мы посвящаем нашу скульптуру", - отметила Бевзенко.

Как и у предшественников, у мини-скульптуры есть легенда: "Потрешь меня и станешь сильнее льва".Создала работу скульптор Дарья Вовк. Увидеть "Киевского Самсона" можно на улице Ярославской, 58.

Как сообщалось, в рамках проекта "Шукай!" столица получит 12 мини-памятников, связанных с историей города. Ранее были установлены бронзовые скульптуры "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон" и "Киевская пектораль".