Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина продлила земельный мораторий
Украина продлила земельный мораторий
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Ученые обнаружили диалект в &quot;речи&quot; черных дельфинов
Ученые обнаружили диалект в "речи" черных дельфинов

Проект "Шукай": в Киеве установили 12-ю миниатюрную скульптуру

Проект &quot;Шукай&quot;: в Киеве установили 12-ю миниатюрную скульптуру
17:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве на Подоле установили 12-ую мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай!", это " Киевский Самсон", посвященных одному из старейших фонтанов Киева.

В столице установили 12-ю миниатюрную скульптурную композицию в рамках проекта "Шукай!". Об этом сообщила куратор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

"Двенадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай!" - " Киевский Самсон". "Самсон" - один из старейших фонтанов Киева. Украшение Подола и Контрактовой площади. Место встречи всех киевлян. И именно ему мы посвящаем нашу скульптуру", - отметила Бевзенко.

Как и у предшественников, у мини-скульптуры есть легенда: "Потрешь меня и станешь сильнее льва".Создала работу скульптор Дарья Вовк. Увидеть "Киевского Самсона" можно на улице Ярославской, 58.

Как сообщалось, в рамках проекта "Шукай!" столица получит 12 мини-памятников, связанных с историей города. Ранее были установлены бронзовые скульптуры "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон" и "Киевская пектораль".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Туризм, Проект, Мини-скульптура, Шукай, Ищи, Киевский Самсон.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
04 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
05 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь