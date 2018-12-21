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В Украине от гриппа умерли еще два человека

В Украине от гриппа умерли еще два человека
17:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В одной из клиник Киева за сутки от гриппа умерли два человека.

В Киеве за сутки от гриппа умерли две женщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

"У нас в клинике две смерти от гриппа за одни сутки, у всех групп А был подтвержден быстрыми тестами, клиническая картина соответствовала диагнозу. Все из группы риска - сахарный диабет, один впервые выявленный. У всех позднее обращение - после 5-го дня болезни. Больные постоянно поступают", - рассказала Голубовская.

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Как сообщает ТСН, больные гриппом умерли в в инфекционном корпусе Александровской больницы в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 9-летний ребенок и 62-летняя женщина. В Одесской области от острой респираторной инфекции на прошлой неделе умер ребенок возрастом до 1 года.

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Киев, Эпидемия, Грипп, ОРВИ.
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