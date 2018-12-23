Керченский пролив закрыли из-за непогоды

Новости Украины: Из-за погодных условий Керченский пролив в очередной раз перекрыли, в результате прохода в Мариуполь ждут 5 судов.

23 декабря проход кораблей через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий. Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, Керченский пролив закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 - ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда из накопившихся в проливе за это время (закрытого прохода - ред.) на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря - через 2 суток после того, как движение через пролив было открыто, и уже пропущены десятки судов в направлении на российские порты", - сообщил Клименко.

"По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - добавил он.

"Направлением в порт Бердянск на разрешение прохода через Керченский пролив ожидают 4 судна (2 - ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно ", - сообщил Клименко.

Ранее в ГП "Мариупольский морской торговый порт" заявили, что из-за досмотров, которые устраивают российские пограничники, в Мариупольский порт не могут зайти 7 кораблей.

"РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального досмотра плавсредств на канале. На данный момент (по состоянию на 21 декабря - ред.) в Мариупольский порт не могут зайти 7 судов, а на причалах совершенно нет работы", - заявил директор порта Александр Олейник.

Он добавил, что сейчас общая грузопереработка предприятия составляет чуть более 5 млн тонн, ранее - около 15 млн тонн в год.