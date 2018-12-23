Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
В &quot;Киевавтодоре&quot; рассказали, каким образом борются со снегом в столице
В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол
Новый год 2019: как украсить дом и праздничный стол

Керченский пролив закрыли из-за непогоды

Керченский пролив закрыли из-за непогоды
17:11 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за погодных условий Керченский пролив в очередной раз перекрыли, в результате прохода в Мариуполь ждут 5 судов.

23 декабря проход кораблей через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий. Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, Керченский пролив закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.

"Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 - ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда из накопившихся в проливе за это время (закрытого прохода - ред.) на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря - через 2 суток после того, как движение через пролив было открыто, и уже пропущены десятки судов в направлении на российские порты", - сообщил Клименко.

"По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - добавил он.

"Направлением в порт Бердянск на разрешение прохода через Керченский пролив ожидают 4 судна (2 - ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно ", - сообщил Клименко.

Ранее в ГП "Мариупольский морской торговый порт" заявили, что из-за досмотров, которые устраивают российские пограничники, в Мариупольский порт не могут зайти 7 кораблей.

США могут выделить Украине $10 млн для борьбы с агрессией РФ в море

"РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального досмотра плавсредств на канале. На данный момент (по состоянию на 21 декабря - ред.) в Мариупольский порт не могут зайти 7 судов, а на причалах совершенно нет работы", - заявил директор порта Александр Олейник.

Он добавил, что сейчас общая грузопереработка предприятия составляет чуть более 5 млн тонн, ранее - около 15 млн тонн в год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Керченский пролив, Мариуполь, Андрей Клименко, Майдан иностранных дел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
05 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Погода на католическое Рождество
&quot;Бесплатная диагностика&quot; в Украине: какие услуги войдут в программу и когда
Программа "Бесплатная диагностика" в Украине
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Первые местные выборы стартовали в 78 тергромадах
Acer выпустила новый игровой монитор с изогнутым экраном
Acer выпустила новый игровой монитор с изогнутым экраном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь