В киберполиции разоблачили хакера, распространяющего в сети вирус-стиллер

Новости Украины: В Запорожской области разоблачили хакера, распространяющего вирус-стиллер, предназначенный для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора предназначенный для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации.

Сотрудники киберполиции разоблачили хакера, который распространял в сети вирус-стиллер, предназначенный для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные о кошельках криптовалют, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в Запорожской области, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, в постоянной памяти которой хранилось различное вредоносное программное обеспечение.

Теперь проводятся мероприятия, направленные на идентификацию владельцев инфицированной вирусами электронно-вычислительной техники.

Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.