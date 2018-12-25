На Львовщине в школе полностью выгорела крыша

Новости Украины: Во Львовской области горела школа, у которой в итоге полностью сгорела крыша.

В Мостисском районе Львовской области ночью произошел пожар в школе, из-за чего в здании сгорела крыша и перекрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"24 декабря в 22:37 поступило сообщение о пожаре в с. Хоросница Мостисского района по ул. Центральной, в здании помещения трудового обучения одноэтажного филиала "Хоросницькое заведение общего среднего образования" I-II степеней, размером 8×12 м, крытая шифером", – говорится в сообщении.

Огнем уничтожена крыша и перекрытие здания на площади 120 кв. м, а также два окна. Пожар локализовали в 23:28, ликвидировали в 00:05. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, в результате пожара в Херсонской области погибло двое местных жителей.

Напомним, в центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар в деревянном домике, пострадали три человека.

А в Люботине Харьковской области 23 декабря произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали хозяева.