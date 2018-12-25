Непогода в Украине: в Сумах отменены автобусные рейсы

Новости Украины: В Сумской области из-за непогоды отменен ряд междугородних автобусных рейсов.

В Сумской области сегодня, 25 декабря, из-за непогоды отменен ряд междугородних автобусных рейсов.

Как сообщил корреспонденту заместитель генерального директора компании "Сумыоблавтотранс" Николай Попов, если до обеда автобусы выходили в рейсы регулярно, то с второй половины дня в графиках движения возникают перебои.

"В частности, из-за метели отменен ряд междугородних автобусных рейсов в направлении городов Ромны, Ахтырка, Тростянец, а также в Липовую Долину. На севере области в районе Середино-Буды и Ямполя ситуация более или менее стабильная", - отметил Попов.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, сейчас в районе города Ахтырка на одной из автодорог возник затор. На место направляются спасатели со специальной техникой.

В пресс-службе коммунального предприятия Сумского горсовета "Электроавтотранс" сообщили, что в связи с ухудшение погодных условий на территории города руководством КП введен специальный режим движения: для максимальной безопасности движения троллейбусы и автобусы работают с ограничением скорости и без соблюдения установленных графиков.

Сумской городской голова Александр Лысенко на своей странице в Facebook подчеркнул, что, учитывая погодные условия, коммунальная техника в областном центре работает в усиленном режиме.

Сегодня в регионе сложные погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, сильный снег, метель и снежные заносы. Местами снежный покров в Сумах уже достигает 30 сантиметров.