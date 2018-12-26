Школьники Черкасс ушли раньше на каникулы

Новости Украины: Из-за сложных погодных условий в Черкассах приостановили учебный процесс в школах.

Школьники города Черкассы уходят на каникулы. Исполком Черкасского городского совета на заседании, состоявшемся 26 декабря в 8:00, проголосовал за приостановление обучения в связи с погодными условиями и с целью недопущения превышения эпидемиологического порога в городе.

25 декабря в Черкассах была созвана с комиссия по чрезвычайным ситуациям по вопросу приостановления учебного процесса 26 декабря. Об этом на своей странице в "Facebook" сообщил директор городского департамента образования Сергей Воронов.

Напомним, на 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Об этом сообщает "Укравтодор".

Сообщается, что ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки в этих регионах толщина снежного покрова местами достигла 60 см. Кроме того, порывы ветра образуют переметы высотой до 1,5 м.

В Украине прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица. Температура от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами порывы ветра до 20 метров в секунду. С четверга дневная температура будет около нуля или выше.