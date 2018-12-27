На Азове появилась группировка противодесантной обороны

Новости Украины: Украина создала противодиверсионную группировку войск и усилила противовоздушную оборону на Азовском направлении для отражения возможной агрессии России.

Ввиду наличия значительной угрозы вторжения вражеских сил со стороны акватории Азовского моря в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, а на данном направлении был проведен комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны, заявляет командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сейчас в военном отношении украинское побережье Азова надежно защищено. С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенными силами проведен целый комплекс мероприятий по совершенствованию системы обороны на данном участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, оперирующих на данном направлении", - сказал С.Наев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, проинформировал он, в составе Объединенных сил была создана отдельная войсковая группировка и налажено взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.

"С командованием ВМС ВС Украины налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией о воздушной, наземной и морской обстановке. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", - сказал командующий ООС.

Говоря о защищенности Мариуполя, С.Наев заверил, что в районе этого города создана мощная линия обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".