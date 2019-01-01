На Николаевщине произошло ужасное ДТП: восемь погибших, среди них двое детей

Новости Украины: На Николаевщине в ужасном ДТП погибли восемь человек, среди погибших - двое детей.

Утром во вторник, 1 января, на трассе Н-11 «Николаев-Днепропетровск» произошло ДТП с участием автомобилей «Опель» и «Мазда», в результате которого погибли 8 человек.

«Опель» ехал по трассе, со стороны райцентра Казанки в направлении города Нового Буга. Водитель «Опеля» не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в ехавшую во встречном направлении «Мазду», передают "Новости N".

В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя и двое пассажиров. Ещё несколько погибших остались в автомобилях, их количество устанавливается. По предварительным данным, общее количество погибших в этой аварии сосотавляет 8 человек. Среди погибших - двое детей, младшему из которых 1,5 года.

Напомним, в Святошинском районе Киеве в ночь на вторник, 1 января, Renault Clio врезался в ограждение