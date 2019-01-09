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Ситуация в зоне ООС: боевики понесли потери

Ситуация в зоне ООС: боевики понесли потери
07:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"8 января российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано… За прошедшие сутки, ни один военнослужащий ООС не получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Боевики совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины

По данным украинской разведки, 8 января, два боевика погибли и один получил ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе ООС.

В информации также отмечено, что несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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