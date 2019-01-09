Спасатели Житомира со дна колодца доставали труп

Спасатели достали из колодца в Житомире тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, вчера в 9:40 к спасателям поступил сигнал о том, что нужно помочь достать погибшего из колодца.
"Выяснилось, что колодец находился возле частных жилых домов. Погибшего обнаружили местные жители, которые вызвали полицейских, а те, в свою очередь, спасателей. Тело было в воде на глубине около 5-6 м", – говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.