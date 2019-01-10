Ситуация на Донбассе: боевики применили гранатометы и пулеметы

Новости Украины: За минувшие сутки, 9 января, боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, ни один украинский военный не пострадал.

Незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не учтено. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на Мариупольском направлении.

Согласно информации штаба, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

"В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - добавляют в пресс-центре штаба ООС.

По данным украинской разведки, 9 января два боевика уничтожены.