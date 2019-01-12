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В Конотопе задержали экс-советника мэра

В Конотопе задержали экс-советника мэра
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Правоохранители задержали экс-советника мэра Конотопа по подозрению в хулиганстве с использованием гранаты.

Работники Национальной полиции совместно с сотрудника Службы безопасности Украины в Сумской области при участии спецподразделения КОРД задержали бывшего советника городского головы Конотопа по подозрению в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления с применением гранаты РГД-5 в отношении депутата Конотопского городского совета.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Сумской области в субботу, 22 августа 2018 года около 00:50 минут в г.Конотоп во двор депутата неизвестный бросил гранату РГД-5, в результате чего было повреждено имущество владельца. В ходе проведенного следствия были получены доказательства, что одним из заказчиков данного преступления является тогдашний советник городского головы, в частности он передавал исполнителю гранату, которая была использована во время совершения преступления.

"В результате спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывший советник городского головы задержан в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем", - сообщает полиция.

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Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному экс-советнику о подозрении по ч.1 ст. 63 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Местный житель также задержан, устанавливается квалификация его действий.

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Полиция, Мэр, Граната, Правоохранители, Конотоп.
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