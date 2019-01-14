Праздники закончились: в Киеве демонтируют главную елку страны

Новости Украины: В Киеве на Софийской пложади начались работы по демонтажу новогодней елки, работы планируют закончить до 16 января.

На Софийской площади в центре Киева начали разбирать новогоднюю елку. Проводится также демонтаж рождественского городка. Фото с Софийской площади обнародовало "44.ua".

Как рассказал журналистам организатор Нового года в Киеве, основатель "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, полностью демонтировать елку планируют до 16 января.

Отмечается, что праздничный городок на Контрактовой площади продолжает свою работу. Его можно будет посетить до 20 января.

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил поздравительный ролик накануне новогодних праздников. Чтобы поздравить киевлян с Новым годом и Рождеством, глава столицы нарядился в костюм Деда Мороза. От едет на квадроцикле по центральным улицам города, приветливо машет прохожим и раздает подарки детям.

Также в ролике можно увидеть Софийскую площадь с елкой и праздничными огнями, где разворачивается главное новогоднее действо Киева.

Напомним, главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве в новогоднюю ночь собрала тысячи людей. К ней пришли встречать Новый год как киевляне, так и гости столицы. Незадолго до полуночи на площади закончили свой новогодний маршрут бегуны. Новый год присутствовавшие отметили массовым исполнением гимна Украины. После этого на сцене продолжилась концертная программа, а празднование затянулось до самого утра.