Акция в поддержку пленных моряков: в Одессе под консульством РФ произошли потасовки

Новости Украины: В Одессе возле Генконсульства РФ во время акции в поддержку украинских моряков задержали двух активистов, пытавшихся облить здание красной краской.

Сегодня возле здания Генерального консульства РФ в Одессе во время акции в поддержку плененных украинских военных моряков полицейские задержали двух активистов, пытавшихся облить здание красной краской.

Утром около 60 представителей украинских патриотических организаций собрались на Гагаринском плато, где находится российское Генконсульство.

Они прикрепили к ограде забора флаг ВМС ВСУ, выразили поддержку военным морякам, взятым в плен в Керченском проливе.

Известный в Одессе активист Тодор Пановский взял банку с красной краской, символизирующую кровь украинцев, и намеревался вылить ее на стену здания. Однако присутствовавшие на месте правоохранители (несколько десятков человек) помешали это сделать.

Пановский начал сопротивляться, когда его"крутили" полицейские, банка оказалась открытой, и ее содержимое вылилось на дорогу, активистов и на обувь некоторых полицейских.

В результате Пановского посадили в полицейский автомобиль и увезли. Также, как пояснили участники акции, по этой же причине задержан активист Александр Смолянинов.

Акция протеста возле консульства продолжилась. Активисты скандировали: "Слава Украине! Героям слава!", а также зажгли фаеры с желтым и синим дымом, символизируя флаг Украины. На дороге возле консульства разлитая краска растеклась, испачкав большой участок, что создает эффект крови.

Участники акции пояснили, что именно сегодня пришли к российскому диппредставительству, так как 15 января"в России происходит судилище над нашими ребятами".

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области заявили, что во время акции возле Генконсульства РФ в поддержку украинских моряков один из ее участников пытался залить краской размещенную на воротах табличку с названием дипломатического учреждения.

«На требования правоохранителей не нарушать общественный порядок мужчина не отреагировал и продолжил противоправные действия. В это время другой участник начал оттягивать полицейских, препятствуя им выполнять свои полномочия", - заявили в главке.

В настоящее время оба активиста"приглашены" в отделение полиции для дачи объяснений. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и начал рассмотрение вопроса о продлении срока ареста моряков в закрытом режиме.