В Харькове офицер полиции, в которого стреляли, рассказал о нападении

Новости Украины: В сети появилось видео с раненым офицером полиции, на которого утром 16 января напали в Харькове.

В интернете появилось видео оказание медпомощи раненому в Харькове офицеру полиции в первые минуты после нападения, где он рассказывает, как на него напали. Видео обнародовано на странице сообщества в "Depo. Харьков" в Facebook.

На видео видно, что мужчина в крови, он еле говорит. Возле него медики, которые перебинтовуют ему голову и шею.

Мужчина также рассказывает о нападении: "Он (нападавший – ред.) говорит: "Привет тебе". Я дважды упал, встал, говорю: "Ты, чудовище, от кого привет?". Он начал убегать, я пошел за ним. Догнал его, здесь встретился со вторым, тот достал пистолет и начал расстреливать". Полицейский заметил, что нападавшие были в масках.

Как сообщалось, 16 января в 07:40 на улице Краснодарской в Немышлянском районе Харькова двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Нападавшие ударили мужчину и произвели несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета Daewoo Lanos.

Потерпевший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую клиническую больницу скорой помощи, где его прооперировали. По словам врачей, была угроза для жизни. Сейчас пациент в реанимации, на аппарате искусственного дыхания. Медики ожидают улучшения состояния на днях.

Факт нападения на офицера полиции внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Принимаются меры по задержанию лиц, которые стреляли в полицейского и скрылись на авто. Продолжается план "Сирена": разыскивается автомобиль Daewoo Lanos темного цвета. Полиция обратилась к водителям, которые 16 января с 05:30 и 08:00 ехали по улицам Краснодарской, Солнечной, Салтовскому шоссе, проспектам Московский и Тракторостроителей. Их просят предоставить записи видеорегистраторов.