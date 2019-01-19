В оккупированной Макеевке из-за снега обрушилась крыша многоэтажного дома

Новости Украины: В оккупированной Макеевке 18 января в Кировском районе из-за большого количества снега обрушилась кровля на жилом доме, пострадавших нет.

В оккупированной Макеевке, Донецкой области в пятницу, 18 января, на бульваре 8 сентября в Кировском районе произошло частичное обрушение кровли в пятиэтажном доме.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причиной обрушения крыши боевики связывают с большим количеством снега на кровле дома.

В ОРДО рассказали, что произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 кв.м. Кроме того, существует угроза обрушения 50 кв.м.

Чтобы укрепить конструкцию кровли, спасатели установили 8 деревянных опор. По информации, восстановительные работы запланированы на субботу, 19 января.

Напомним, 11 января на Центральном рынке Макеевки рухнул металлический навес торговых рядов, в результате чего пострадали 4 человека. Также обрушение кровли различных зданий в последние дни произошли в Луганске, Кадиевке (Стаханове), Чистяково (Торезе), Брянке, Ясиноватой. 16 января произошло обрушение крыши в многоквартирном доме в Советском районе Макеевки.