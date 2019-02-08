В Полтаве судят родителей, которые насиловали и снимали на видео собственную 3-летнюю дочь

Новости Украины: Родителям-извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Во время расследования установлено, что супруги использовали свою малолетнею дочь 2013 рождения в порно бизнесе и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Сообщается, что злоумышленники арендовали квартиры в Днепропетровской области и Полтаве. В течение 2,5 лет извращенцы снимали порно видео со своим ребенком и продавали его в интернете.

Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста.

Прокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении 30-летнего отца и 31-летней иметь по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 149 (торговля людьми), ч.4 ст. 152 (изнасилование малолетней лица), ч.3 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 156 (развращение малолетнего лица), ч.5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических предметов) УК Украины.

В данный момент обвиняемым продлили арест, и они находятся под стражей. Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.

Напомним, в Николаевской области задержан 57-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки. В Харькове 45-летний мужчина в аптеке воспользовавшись отсутствием посетителей нанес телесные повреждения девушке-провизору, изнасиловал ее и украл мобильный.