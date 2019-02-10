Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Полиция опубликовала видео штурма райотдела активистами с камер наблюдения
Полиция опубликовала видео штурма райотдела активистами с камер наблюдения
Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Челси: видео голов и обзор матча
BAFTA 2019: какими изысканными блюдами угощают знаменитостей кинопремии
BAFTA 2019: какими изысканными блюдами угощают знаменитостей кинопремии

Полиция опубликовала видео штурма райотдела активистами с камер наблюдения

Полиция опубликовала видео штурма райотдела активистами с камер наблюдения
22:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Более 20 молодых мужчин заблокировали помещение внутри участка.

Национальная полиция Украины обнародовала видео штурма молодыми людьми Подольского управления полиции в городе Киеве. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, которая появилась на YouTube-канале ведомства.

"Как видно на записи, более 20 молодых мужчин заблокировали помещение внутри участка. После этого они попытались вытащить одного из полицейских в толпу, а когда им это не удалось, пытались протолкнуться за дверь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны не менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Позже всех задержанных отпустили.

По факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Активисты, Нацполиция, Екатерина Гандзюк, Гандзюк, Катя Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
02 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
03 Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
04 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
05 Елена Кравец показала семейную фотографию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ООС: противник несколько раз обстрелял позиции ВСУ
ООС: противник несколько раз обстрелял позиции ВСУ
На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин
На Буковине в ПЦУ перешло еще несколько общин
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Чем удивил украинский фильм &quot;Гарет Джонс&quot; на Берлинале 2019 (Видео)
Чем удивил украинский фильм "Гарет Джонс" на Берлинале 2019 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь