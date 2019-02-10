Полиция опубликовала видео штурма райотдела активистами с камер наблюдения

Новости Украины: Более 20 молодых мужчин заблокировали помещение внутри участка.

Национальная полиция Украины обнародовала видео штурма молодыми людьми Подольского управления полиции в городе Киеве. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на видеозапись с камеры наблюдения, которая появилась на YouTube-канале ведомства.

"Как видно на записи, более 20 молодых мужчин заблокировали помещение внутри участка. После этого они попытались вытащить одного из полицейских в толпу, а когда им это не удалось, пытались протолкнуться за дверь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны не менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Позже всех задержанных отпустили.

По факту избиения полицейскими активистов организации С14 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).