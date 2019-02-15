В зоне ООС от обстрелов террористов погиб украинский военный

Новости Украины: На Донбассе за текущие сутки в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ и еще двое раненые.

С начала этих суток, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных в результате чего погиб один боец ВСУ и еще двое получили ранения.

Об этом в 12:00 сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой… Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь", - сказал он в ходе брифинга в Киеве.

Как сообщили в Минобороне, возле Попасной террористы стреляли из гранатометов. Кроме этого, из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 они вели огонь в районе н.п. Золотое-4.

В н.п. Нижнее были зафиксированы разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм. Боевики вели обстрел с направления оккупированного н.п. Сентяновка.

Еще 8 мин калибра 82 мм незаконные вооруженные формирования выпустили после 11.20 по ВСУ у н.п. Золотое-1.

Около 11.00 произошел вражеский обстрел из противотанкового ракетного комплекса в районе Марьинки.

"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", - сообщил Д.Гуцуляк.

Напомним, в Минобороны Украины располагают доказательствами фактов поставки на Донбасс запрещенного международными конвенциями командованием вооруженных сил РФ.

Также, в Генштабе заявили, что разработали несколько планов противодействия спецподразделениям РФ.