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На Волыни настоятель храма УПЦ МП открыл стрельбу по людям

На Волыни настоятель храма УПЦ МП открыл стрельбу по людям
14:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: На Волыни из-за перехода община в ПЦУ произошел конфликт со стрельбой.

В селе Жидичин Киверцовского района на Волыни произошел конфликт из-за Свято-Николаевского храма, община которого на днях перешла в единую поместную Православную церковь Украины.

О стрельбе в селе сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

О подробностях инцидента в Facebook сообщил его свидетель Тарас Высоцкий.

"В 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать. Было сделано 4 выстрела", - утверждает Высоцкий.

Также он сообщает, что вчера около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии. Пожар удалось потушить собственными силами, а представители ГСЧСУ составили соответствующий акт.

Ранее Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход в единую поместную церковь проголосовали 390 членов жидичевской религиозной общины

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В Волынской епархии УПЦ (МП)называют случай "рейдерским захватом". Заявляют, что, не получив ключи от храма, активисты срезали замок болгаркой и стали проводить инвентаризацию ценностей. Клирик храма иерей Роман Гелета утверждает, что во время столкновений у храма пострадали его супруга и мать, супруга настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты.

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Полиция, УПЦ МП, Стрельба, Волынская область, ПЦУ.
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