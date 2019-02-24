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Фруктовое дерево смертельно ранило мужчину на Полтавщине

Фруктовое дерево смертельно ранило мужчину на Полтавщине
15:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Мужчина 1966 года рождения погиб в больнице Полтавской области после неудачной опилки деревьев.

В Полтавской области, в селе Тарандинцы Лубенского района, во время опилки деревьев травмирован мужчина, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"23.02.2019 года в Лубенскую ЦРБ с предварительным диагнозом: поле травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, тупая травма живота госпитализирован гражданин Ф. 1966 года, житель с. Тарандинцы Лубенского района, который впоследствии умер в реанимационном отделении больницы. Травмы пострадавший получил опиливая на собственном дворе фруктового дерева, которое упало на хозяина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Николаевской области собака бойцовской породы разорвал лицо 27-летней девушке, а также прокусил ей череп, девушка скончалась в больнице.

Напомним, в Тернопольской области мужчина из ревности нанес около 40 ножевых ранений себе и жене, оба находятся в реанимации. Полицейские выяснили, что ранее мужчина из ревности систематически избивал жену. После последних побоев 24-летняя потерпевшая попала в больницу, а на нападавшего правоохранители открыли уголовное производство.

В Киеве 22 февраля на Черниговской голую женщину нашли мертвой в канаве.

В Тернопольской области мужчина из ревности нанес около 40 ножевых ранений себе и жене, оба находятся в реанимации.

А в российском Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире.

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Смерть, Дерево, Полтавская ОГА.
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