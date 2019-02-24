Фруктовое дерево смертельно ранило мужчину на Полтавщине

Новости Украины: Мужчина 1966 года рождения погиб в больнице Полтавской области после неудачной опилки деревьев.

В Полтавской области, в селе Тарандинцы Лубенского района, во время опилки деревьев травмирован мужчина, который впоследствии скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"23.02.2019 года в Лубенскую ЦРБ с предварительным диагнозом: поле травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, тупая травма живота госпитализирован гражданин Ф. 1966 года, житель с. Тарандинцы Лубенского района, который впоследствии умер в реанимационном отделении больницы. Травмы пострадавший получил опиливая на собственном дворе фруктового дерева, которое упало на хозяина", - говорится в сообщении.

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