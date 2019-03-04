На Полтавщине полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка

Новости Украины: На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Машевском районе Полтавской области полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"Трагедия произошла сегодня в селе Рясское, около 10:00. Предварительно известно, что 8-летний мальчик выпал из трактора, которым управлял 28-летний водитель. В результате падения с транспортного средства во время его движения, ребенок получил смертельную травму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.