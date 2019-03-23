"Суд не заставит себя долго ждать": новые подробности об убийстве контрактника

Новости Украины: Заказчица убийства оценила жизнь парня в 33 тысячи гривен.

Жизнь 26-летнего солдата-контрактника, чье тело нашли 16 марта в лесополосе вблизи Чугуева, было оценено в 33 тысячи гривен. Этот факт обнародовал на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области генерал Олег Бех.

"22-летняя харьковчанка, повар в воинской части, которая утверждает, что солдат ее изнасиловал, стала заказчицей преступления и предложила исполнителям (трем местным парням в возрасте 18, 16 и 15 лет) 20 тыс. грн за убийство контрактника и еще 13 тыс. грн с банковской карточки солдата, пин-код которой они из него просто выбили", - отметил Олег Бех.

По его словам, установлено, что в вечер убийства в компании была еще одна девушка: "Она не знала о намерении других и не принимала участия в запланированном преступлении".

"Трое парней сваливают вину друг на друга, говорят о том, что их "втянули". В то же время, установлено, что они, в том числе 15-летний школьник, сознательно пошли на преступление. Именно он придумал отвести солдата в лес за километр от воинской части, где якобы спрятаны наркотики, которые тот употреблял. И именно он снимал на телефон процесс убийства, когда двое других соучастников избили солдата, раздели его и нанесли ему многочисленные ножевые ранения в голову, шею, спину, руки. Установлено, что когда они уходили, солдат еще дышал. По заключению судмедэкспертизы, он умер от потери крови", - пояснил Олег Бех.

Отвечая на вопрос корреспондента, грозит ли подозреваемым пожизненный срок, генерал сказал: "Решение примет суд. В то же время ранее ни один из преступников не судим. Двое из четырех соучастников на момент убийства не работали, двое - учащиеся".

"Что касается солдата, то он характеризуется отрицательно: выпивал, отлучался из воинской части без разрешения. Во время роковой встречи с ребятами он также употреблял алкоголь, когда те обсуждали детали задуманного убийства", - добавил Олег Бех.

По его словам, экспертизы продолжаются, следователи собирают показания, и "суд не заставит себя долго ждать".

Как сообщалось, 20 марта Чугуевский городской суд избрал для всех четырех подозреваемых в убийстве контрактника содержание под стражей без права на залог на 60 суток досудебного следствия.

16 марта в лесопосадке недалеко от воинской части в Чугуеве найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Установлено, что это 26-летний солдат-контрактник из Луганской области, который 13 марта не явился на службу после самовольной отлучки.

Тогда же в рамках уголовного производства, открытого по статье "Умышленное убийство", задержали всех четырех человек, причастных к преступлению: девушку и трех парней.