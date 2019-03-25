Зима возвращается: киевлянам обещают снег

Новости Украины: Во вторник, 26 марта, в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий. В ближайшие дни столбик термометра несколько снизится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает КГГА.

В Киеве 26 марта ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Кроме того, синоптики прогнозируют западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +6…+8, ночью 0…-2.

В среду, 27 марта, синоптики прогнозируют киевлянам облачность с прояснениями и небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем – 5-7 градусов тепла, ночью около 0. Северо-западный ветер 15-18 м/с.

28 марта в Киеве без осадков. Температура днем +5…+7, ночью -1…-3. Ветер северо-западный, 5-8 м/с.

В Украине в течение этой рабочей недели, 25-29 марта, в большинстве областей ожидается умеренная облачность, местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +12.