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На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих
20:40 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: 25 марта боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в понедельник по состоянию на 18:00, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в понедельник.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Огнем в ответ уничтожен один и ранены двое оккупантов. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

В Донецкой области боевики обстреляли две школы

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из стрелкового оружия - вблизи пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

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Донбасс, ВСУ, ООС, Сутки на Донбасс.
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