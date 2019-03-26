Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

В Запорожской области в полицейских бросили гранату: офицеры получили осколочные ранения

В Запорожской области в полицейских бросили гранату: офицеры получили осколочные ранения
13:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области.

 Два офицера полиции получили контузию и осколочные ранения от гранаты, прибыв на анонимный вызов в г.Пологи (Запорожская обл.), сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - написал С.Князев на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его данным, два офицера получили контузию и осколочные ранения рук и ног. Тем не менее, им удалось задержать злоумышленника.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, травмы получил и мужчина, бросивший гранату.

По информации полиции, в Пологовское отделение поступило сообщение о мужчине, который ходит с гранатой. Прибывшие на место вызова правоохранители не установили нарушителя, но опросили свидетелей, получили приметы и начали отработку района. Около 11.00 в г.Пологи по ул.Пушкина наряд группы реагирования патрульной полиции установил правонарушителя, тот же, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату.

В Киеве водитель авто пытался пересечь двойную сплошную и сбил мотоциклиста

"В результате взрыва были травмированы два сотрудника группы реагирования патрульной полиции (ГРПП), 1987 и 1985 годов рождения, и применивший гранату злоумышленник, 1989 года рождения", - сказано в сообщении.

Травмированных доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжается осмотр места преступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Запорожская область, Граната, Сергей Князев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь