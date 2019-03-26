В Запорожской области в полицейских бросили гранату: офицеры получили осколочные ранения

Новости Украины: Двое полицейских получили контузию и осколочные ранения из-за брошенной неизвестным гранаты в Запорожской области.

Два офицера полиции получили контузию и осколочные ранения от гранаты, прибыв на анонимный вызов в г.Пологи (Запорожская обл.), сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - написал С.Князев на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его данным, два офицера получили контузию и осколочные ранения рук и ног. Тем не менее, им удалось задержать злоумышленника.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, травмы получил и мужчина, бросивший гранату.

По информации полиции, в Пологовское отделение поступило сообщение о мужчине, который ходит с гранатой. Прибывшие на место вызова правоохранители не установили нарушителя, но опросили свидетелей, получили приметы и начали отработку района. Около 11.00 в г.Пологи по ул.Пушкина наряд группы реагирования патрульной полиции установил правонарушителя, тот же, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату.

"В результате взрыва были травмированы два сотрудника группы реагирования патрульной полиции (ГРПП), 1987 и 1985 годов рождения, и применивший гранату злоумышленник, 1989 года рождения", - сказано в сообщении.

Травмированных доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства, продолжается осмотр места преступления.