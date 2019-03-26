В Киеве водитель авто пытался пересечь двойную сплошную и сбил мотоциклиста

Новости Украины: В Киеве на Соломенке водитель Opel хотел пересечь двойную сплошную и сбил мотоциклиста, после чего сбежал.

В понедельник, 25 марта, около 21:00 в Киеве на проспекте Лобановского, 76 произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra, после которой водитель легковушки скрылся. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, парень за рулем мотоцикла Honda двигался по проспекту Лобановского в третьей полосе движения в сторону улицы Кайсарова. Водитель Opel Vectra ехал в ту же сторону во второй полосе.

Мужчина за рулем Opel хотел повернуть налево через двойную сплошную на Донской переулок. Он не заметил мотоциклиста в третьей полосе и сбил его.

После аварии водитель легковушки доехал до пешеходного перехода, вышел из машины и скрылся в нем.В результате аварии парень за рулем мотоцикла получил закрытую черепно-мозговую травму.

Его госпитализировали в ближайшую больницу. Мотоцикл получил серьезные повреждения. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.