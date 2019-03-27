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Авто разорвало пополам: в Винницкой области в страшном ДТП погибли двое человек

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Авто разорвало пополам: в Винницкой области в страшном ДТП погибли двое человек
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины: Под Винницей в с. Дорожное в результате ДТП погибли водитель и пассажир.

Во вторник вблизи с. Дорожное Винницкого района автомобиль Volkswagen Passat В4 врезался в отбойник, в результате аварии погиб - 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка, передает пресс-служба полиции области.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Винницкой области, ДТП произошло накануне 26 марта около 17:30 в Винницком районе.

"Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли", – сказано в сообщении.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа и эксперты. Сотрудники патрульной полиции регулируют движение транспорта. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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ДТП, Винницкая область, Авария, Происшествие.
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