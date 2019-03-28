Полиция круглосуточно будет охранять избирательные участки

Новости Украины: Накануне выборов президента Украины с 28 марта избирательные участки полиция взяла под круглосуточную охрану.

Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану избирательные участки 28 марта.

Об этом говорится на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

"С 28 марта избирательные участки полиция возьмет под круглосуточную охрану", - подчеркнул заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Сейчас полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий, а также обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.

"По состоянию на 27 марта избирательные бюллетени уже были завезены до 73 окружных избирательных комиссий. Кроме того, продолжается процесс регистрации иностранных наблюдателей за избирательным процессом", - отмечается в сообщении Нацполиции.

В ведомстве напомнили, что сейчас на территории государства находятся 2344 официальных наблюдателя – как долгосрочных, так и краткосрочных.

Как известно, выборы Президента Украины состоятся 31 марта.