Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

АЧС в Запорожье: В заповеднике "Хортица" ввели карантин

АЧС в Запорожье: В заповеднике "Хортица" ввели карантин
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Запорожье в заповеднике «Хортица» ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

В Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица", расположенном на одноименном острове, из-за вспышки африканской чумы свиней, введен карантин.

Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко со ссылкой на результаты исследования, полученные вчера.

По словам Остапенко, за минувшую неделю на острове найдены трупы 15 диких кабанов. Экспертиза показала, что они были инфицированы вирусом АЧС. Однако сотрудники заповедника не исключают, что погибших животных на самом деле намного больше:

"По предварительным подсчетам, популяция диких кабанов на Хортице составляет примерно сотню животного. Все они под угрозой инфицирования АЧС, а значит и гибели, ведь летальность африканской чумы составляет 100%", - отметил Остапенко.

Запорожский суд оправдал журналиста, который работал на "ДНР"

В связи со вспышкой АЧС в национальном заповеднике "Хортица" с сегодняшнего дня введен карантин, также запрещен въезд на Хортицу с животными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожье, Карантин, АЧС, Хортица, Максим Остапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь