АЧС в Запорожье: В заповеднике "Хортица" ввели карантин

Новости Украины: В Запорожье в заповеднике «Хортица» ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней.

В Запорожье в Национальном заповеднике "Хортица", расположенном на одноименном острове, из-за вспышки африканской чумы свиней, введен карантин.

Об этом сообщил генеральный директор заповедника Максим Остапенко со ссылкой на результаты исследования, полученные вчера.

По словам Остапенко, за минувшую неделю на острове найдены трупы 15 диких кабанов. Экспертиза показала, что они были инфицированы вирусом АЧС. Однако сотрудники заповедника не исключают, что погибших животных на самом деле намного больше:

"По предварительным подсчетам, популяция диких кабанов на Хортице составляет примерно сотню животного. Все они под угрозой инфицирования АЧС, а значит и гибели, ведь летальность африканской чумы составляет 100%", - отметил Остапенко.

В связи со вспышкой АЧС в национальном заповеднике "Хортица" с сегодняшнего дня введен карантин, также запрещен въезд на Хортицу с животными.