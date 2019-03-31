Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы

Что происходит у здания ЦИК после окончания голосования

Что происходит у здания ЦИК после окончания голосования
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Полиция не допустит правонарушений у здания Центризбиркома, хотя там продолжают находиться полторы сотни граждан.

Возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в центре Киева находится около 150 человек без каких-либо запрещенных предметов, полицейских сил достаточно для недопущения инцидентов, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"По состоянию на 20.30 возле ЦИК находилось полторы сотни граждан. Они себя ведут, не нарушая общественный и публичный порядок. Полицейских сил и сил Национальной гвардии достаточно, будем говорить, в несколько раз больше, и поэтому эти люди не представляют угрозу", - сказал С.Князев.

При этом глава Нацполиции отметил, что каждый, кто попадал на площадь перед ЦИК, проходил поверхностный осмотр. "Каких-либо запрещенных вещей, предметов у них не выявлено", - добавил С.Князев.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Напомним, изначально у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве собралось около 150 человек, обстановка была спокойная.

Позже молодых людей спортивного телосложения под зданием Центральной избирательной комиссии стало больше, ситуация также сохранялась спокойной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Выборы в Украине, Нацполиция, Сергей Князев, Выборы 2019, Сергей Князе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
04 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
05 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
Явка на выборах в ЦИК прогнозируется на уровне 66%
Явка на выборах в ЦИК прогнозируется на уровне 66%
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award
Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь