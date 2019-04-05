Ракетный катер ВМС ВСУ провел совместные тренировки с канадским фрегатом

Новости Украины: Украинский катер и канадский фрегат провели совместные тренировки и стрельбы в акватории Черного моря.

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто" выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией ВМС ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Командования ВМС Украины, совместные тренировки типа PASSEX с кораблем украинских ВМС в акватории Черного моря стали завершающим этапом посещения Украины отрядом кораблей НАТО.

В ВМС отметили, что во время учений на борту "Прилук" находились два офицера с фрегата "Торонто", которые непосредственно руководили действиями украинского и канадского кораблей в ходе выполнения задач и достаточно высоко оценили подготовку наших моряков.

"Особенно их поразила ловкость экипажа во время проведения совместных практических артиллерийских стрельб. Действия экипажа доведены практически до автоматизма, в результате - прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров", - говорится в сообщении.

В ВМС также отметили, что за тренировками украинского катера и канадского фрегата наблюдал российский разведывательный корабль "Иван Хурс". "Однако, несмотря на нежелательных гостей, все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме. "Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран - членов НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - отмечают в ВМС.

По словам командира канадского фрегата "Торонто", постоянная военно-морская группа НАТО SNMG2 будет находиться в Черном море в течение 3 недель, в соответствии с конвенцией Монтре. На следующей неделе военно-морская группа примет участие вместе со странами - членами НАТО в операции "Морской щит". Также он отметил, что такие взаимные учения помогают улучшить взаимодействие с украинскими ВМС.