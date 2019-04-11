В Харькове поймали разбойников, которые семь лет грабили инкассаторов

Новости Украины: Разбойники, нападавшие на инкассаторов, подозреваются в покушении на главврача Киевского госпиталя ветеранов.

В группу, совершившую серию разбойных нападений на инкассаторов, входили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники подозреваются в покушении на заказное убийство главврача Киевского госпиталя ветеранов войны, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Долгое время преступления указанной группы оставались нераскрытыми в связи с тем, что в ее состав входили сотрудники определенных правоохранительных структур, которые способствовали деятельности дерзких злоумышленников. Одному из членов банды из числа правоохранителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, группа, в которую входили 10 человек, действовала с 2013 года на территории как Харьковской, так и других областей Украины, в т.ч. Полтавской и Киевской. Сумма нанесенного ущерба оценивается в более, чем 15 млн.грн. В частности, группа причастна к вооруженному нападению на инкассаторскую машину ПриватБанка в пос.Купянск-Узловой, совершенному в 2016 году, и покушению на убийство главврача Киевского госпиталя ветеранов войны.

"Следствием также доказана причастность указанных лиц к покушению на заказное умышленное убийство главного врача Киевского клинического госпиталя ветеранов войны. Все обстоятельства совершения преступлений на данный момент устанавливаются", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций уточнили, что правоохранители разоблачили 10 членов группы, 5 из них задержаны. Решается вопрос сообщения им о подозрении и избрания меры пресечения. 10 человек, подозреваемых в серии вооруженных нападений на инкассаторов, совершенных в течение последних 7 лет.

Ранее, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил о задержании 10 человек. "Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

По его словам, в ходе обысков в гаражах у задержанных в Киеве правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты).

Как сообщалось, 21 июля 2016 года в пос.Купянск-Узловой произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину ПриватБанка. По данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией "разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой" (ч.4 ст.187 УК Украины). Следствие ведет Купянский отдел полиции.

В тот же день в пресс-службе ПриватБанка со ссылкой на службу безопасности банка сообщили, что в результате нападения было похищено 2,4 млн. грн и пообещали 100 тыс.грн за информацию, которая поможет задержать нападавших.

По данным правоохранителей, в результате нападения было похищено 4,6 млн.грн.

26 июля 2016 года в Киеве по подозрению в причастности к разбойному нападению на инкассаторский автомобиль был задержан подполковник СБУ. Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины.

В марте 2019 года первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что еще один подозреваемый в этом нападении задержан и взят под стражу. Третий нападавший в розыске.