На Ровенском полигоне прошли учения артиллерии с боевой стрельбой: фото

Новости Украины: На Ровенском общевойсковом полигоне прошли учения артиллерии с боевой стрельбой.

На Ровенском военном полигоне прошли учения артиллерийских подразделений частей оперативного командования "Запад".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" одного из артдивизионов отдельной механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после марша по пересеченной местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район для поражения целей противника, а после развертывания артиллеристы с закрытой огневой позиции обеспечили прикрытие продвижения своих пехотных подразделений.

Военные отработали огневые удары из вооружения боевых машин по взводным опорным пунктам, минометным батареям и пехоте условного противника. Также во время слаживания в ходе практических занятий артиллеристы отработали вопросы выбора и обустройства огневых позиций, ведения артиллерийской разведки и подготовки исходных данных для стрельбы, сообщают в пресс-службе.