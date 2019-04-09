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В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США

В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США
10:07 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: wikipedia.org

Новости Украины: В Украину в Яворовский центре боевой подготовки в ближайшее время прибудет элитный десант из США.

150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Яворов для обмена опытом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал Чалый на своей странице в Facebook.

По его словам, это стало возможным благодаря разговорам с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов.

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"Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - отметил посол.

Напомним, Конгресс США предлагает увеличить на $75 миллионов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года.

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США, Армия, десант, Сухопутные войска США.
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