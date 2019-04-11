На Донбассе трое военных ранены

Новости Украины: В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков были ранены трое украинских военнослужащих.

Российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских защитников получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

“От начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы уже шесть вражеских вооруженных провокаций, две из которых состоялись с применением минометов... Вследствие вражеского огня получили ранения трое украинских защитников, которым немедленно была оказана медицинская помощь”, - заявил Мотузяник.

Он уточнил, что первый выстрел прозвучал вблизи н.п. Водяное, находящегося в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток». Обстрел начался в 01.50 и длился час. Оккупанты применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Вторая вооруженная провокация произошла около 07.00 утра на подступах к Катериновке. Там враг выпустил шесть мин 82 калибра со стороны н.п. Молодежное. Далее, в 07.20 российско-оккупационные войска нанесли мощный огонь в сторону защитников Павлополя.

По словам спикера, бой длился почти два с половиной часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотных огонь в ответ. Впоследствии были зафиксированы два прицельные вражеские обстрела в районе Авдеевки, где противник использовал автоматические гранатометы, и Водяного.