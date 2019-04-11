В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС (Фото)

Новости Украины: Мужчина наладил поставку оружия из зоны ООС в столицу.

В г.Киеве сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры выявили гражданина, который наладил канал поставок огнестрельного оружия и взрывчатки из зоны проведения операции объединенных сил в столицу. Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры г.Киева, злоумышленник был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

11 апреля по месту жительства злоумышленника в Киеве проведен санкционированный обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: реактивная противотанковая граната РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ (боевые), винтовка "Мосина" (пехотная), винтовка "Мосина" (кавалерийская), часть обреза ружья, около 2800 патронов калибра 5,45, около 170 патронов другого калибра, 12 ножей, а также наркотическое средство каннабис и психотропное вещество метамфетамин.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.307 (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник задержан. Ему готовится сообщение о подозрении, и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.