В оккупированном Крыму выпал снег

Новости Украины: Снегом завалило долину привидений под Алуштой.

В оккупированном Крыму в субботу, 20 апреля, выпал снег.

Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter "Крымский бандеровец".

Очевидцы говорят о том, что местами снегом буквально "завалило".

Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина приведений под Алуштой) pic.twitter.com/RQXCDSZlP8 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 апреля 2019 г.

"Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина привидений под Алуштой)", - сообщает "Крымский бандеровец".

Напоминаем, Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).