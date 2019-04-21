В оккупированном Крыму выпал снег

В оккупированном Крыму в субботу, 20 апреля, выпал снег.
Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter "Крымский бандеровец".
Очевидцы говорят о том, что местами снегом буквально "завалило".
Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина приведений под Алуштой) pic.twitter.com/RQXCDSZlP8
— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 апреля 2019 г.
"Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина привидений под Алуштой)", - сообщает "Крымский бандеровец".
Напоминаем, Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).