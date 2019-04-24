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Убийство покупателя в супермаркете Киева: полиция задержала подозреваемого

Убийство покупателя в супермаркете Киева: полиция задержала подозреваемого
15:29 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: В Киеве задержали 35-летнего киевлянина, который скрывался 3 недели после того, как нанес в супермаркете телесные повреждения мужчине, повлекшие к его смерти.

Полиция Киева задержала 35-летнего жителя столицы, который во время конфликта в супермаркете в Оболонском районе избил покупателя и он от полученных травм в последствии скончался. Трагический инцидент произошел в начале апреля в торговом центре на улице Калнышевского.

По информации полиции, у подозреваемого произошел конфликт с одним из посетителей супермаркета, он нанес ему удар, от чего мужчина упал на пол и потерял сознание. В последствии выяснилось, что пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.

Подозреваемый в нанесении телесных повреждений с места происшествия скрылся и скрывался от правоохранительных органов более 20 дней. В полиции сообщили, что во время обысков у задержанного изъяли вещественные доказательства, включительно предметы одежды, в которых он был одет во время преступления.

В Киеве в супермаркете мужчина одним ударом убил покупателя: видео

На данный момент, полиция готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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Задержание, Подозрение, Полиция Киева, Конфликт в супермаркете, Мужчина ударил посетителя, Умер от полученных травм.
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