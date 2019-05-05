Во Львовской области ликвидировали "конверт" на 500 миллионов ежемесячно

Новости Украины: Во Львовской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.

Во Львовской области выявили конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. грн,который действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, в настоящее время деятельность конвертационного центра прекращена.

"Раскрыта противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах", - отметили в ГБР.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовных преступлений по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

Также проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, изъяты вещественные доказательства.

"Следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме и других лиц, причастных к работе конвертцентра", - сообщили в ГБР.