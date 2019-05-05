Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Во Львовской области ликвидировали "конверт" на 500 миллионов ежемесячно

Смотрите фото (4)
Во Львовской области ликвидировали "конверт" на 500 миллионов ежемесячно
11:28 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: ГБР

Новости Украины: Во Львовской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.

Во Львовской области выявили конвертационный центр с месячным теневым оборотом более 500 млн. грн,который действовал в течение 2018-2019 годов.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, в настоящее время деятельность конвертационного центра прекращена.

"Раскрыта противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах", - отметили в ГБР.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовных преступлений по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).

На житомирской таможне за коррупцию задержаны чиновники

Также проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, изъяты вещественные доказательства.

"Следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме и других лиц, причастных к работе конвертцентра", - сообщили в ГБР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Львовская область, Конвертцентр, ГБР, ГУ ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь