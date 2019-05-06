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Авария с белорусами на Прикарпатье: водитель грузовика был пьян

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Авария с белорусами на Прикарпатье: водитель грузовика был пьян
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: Водитель грузовика с белорусскими туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, был пьян, открыто дело.

Водитель грузового автомобиля, который перевозил группу белорусских туристов и в понедельник, 6 мая, около 11:30 часов слетел с обрыва высотой 40 м и упал в р.Черный Черемош в с.Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской области, находился на момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на странице полиции Ивано-Франковской области.

"Полицейские установили, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66 не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и опрокинулся в реку. Водитель - житель одного из сел Косовского района - руководил в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), санкция которого предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Водитель автомобиля задержан.

Авария на Прикарпатье: спасатели нашли всех туристов, которые сорвались в реку

Полиция сообщает о трех погибших и девяти госпитализированных туристах, все они – граждане Беларуси, которые планировали сплав по реке и группой из 23 человек направлялись на грузовике к месту его начала. "В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия. Для помощи были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, осуществлявшие сплав", - говориться в сообщении.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в 11:43 понедельника поступила информация о том, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с КУНГом произошло его падение с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош. Ведомство сообщило о трех погибших и 10 госпитализированных в результате аварии, одна женщина в тяжелом состоянии.

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Туристы, ДТП, Беларусь, Карпаты, Спасатели, ГСЧС, Черный Черемош.
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