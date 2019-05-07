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На Киев надвигается шторм: ожидаются грозы и сильный ветер

На Киев надвигается шторм: ожидаются грозы и сильный ветер
12:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Киев в ближайшие часы накроют грозы и сильный ветер.

В ближайшие часы погода в Киеве существенно испортится, столицу накроют грозы и сильный ветер. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайшие три часа и до конца дня 7 мая в Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (II уровень опасности, желтый).

В КГГА призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В мае Карпаты засыпает снегом

Напомним, в ближайшие сутки, 7 мая, неустойчивую погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных, центральных областях значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

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Киев, Шторм, Дожди, Ветер, Грозы.
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