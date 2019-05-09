Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу

В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу
23:45 Чт, 9 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник в Николаеве хотел бросить дымовую гранату в толпу людей.

В Николаеве в четверг, 9 мая, на пересечении улиц Соборная и Потемкинская неизвестный мужчина пытался бросить дымовую гранату в людей, которые шли колонной, сообщила пресc-служба Национальной полиции.

"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" и провели профилактическую беседу с мужчиной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б. В полиции также рассказали, что по состоянию на 14:30 полицейские составили три административных материалы по ст.173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по несколькими случаям проводится проверка.

Напоминаем, у здания телеканала "Интер" в Киеве прошла общественная акция с лозунгом "ВимкниРосійське" ("Выключи руссское — ред.), по окончанию которой у компании "Национальные информационные системы" была оставлена символичная "черная метка", передает корреспондент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаев, Полиция, Неизвестный, Дымовая шашка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь