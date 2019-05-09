В Николаеве мужчина пытался бросить дымовую гранату в толпу

Новости Украины: Злоумышленник в Николаеве хотел бросить дымовую гранату в толпу людей.

В Николаеве в четверг, 9 мая, на пересечении улиц Соборная и Потемкинская неизвестный мужчина пытался бросить дымовую гранату в людей, которые шли колонной, сообщила пресc-служба Национальной полиции.

"Правоохранители в отношении 32-летнего нарушителя составили протокол по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" и провели профилактическую беседу с мужчиной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прибывшие на место происшествия эксперты идентифицировали, что предмет является армейской дымовой гранатой РДГ-2б. В полиции также рассказали, что по состоянию на 14:30 полицейские составили три административных материалы по ст.173-3 КУоАП "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты", а еще по несколькими случаям проводится проверка.

Напоминаем, у здания телеканала "Интер" в Киеве прошла общественная акция с лозунгом "ВимкниРосійське" ("Выключи руссское — ред.), по окончанию которой у компании "Национальные информационные системы" была оставлена символичная "черная метка", передает корреспондент.